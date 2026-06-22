كأس العالم - مبابي: أوليسي لاعب استثنائي.. ولن أستمر حتى الـ 40

يرى كيليان مبابي أنه لن يستمر في كرة القدم حتى سن الـ 40.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة العراق بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عالم كرة القدم هو مجموعة من الأحداث والفريق الذي يفوز هو الفريق الصائب، منذ أن لعبت كرة القدم كنا نحاول تقليد الفرق الكبرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان والفريق الذي ينتصر يصبح هو القدوة".

وواصل "أظن أننا نبلي بلاء حسنا من حيث استمراريتنا بالملعب، وأصبحنا هجوميين أكثر من النسخ الماضية، وهذه الاستمرارية جاءت بسبب قيادة ديدييه ديشامب على مدار سنوات، نحن على المسار الصحيح باتجاه ما نرغب قي تحقيقه".

وأكمل "أشعر شعورا طيبا من الناحية البدنية والذهنية، هذا ثالث كأس عالم أشارك فيه وأحيانا ألعب على اليمين أو اليسار أو كمهاجم، والمركز الذي ألعب فيه ليس مهما ولكن الأهم هو مع من ألعب وكيف نرتب أنفسنا في الهجمات والفريق الذي نلعب ضده، وأنا أشعر بالارتياح باللعب في جميع المراكز".

وتابع "عندي شعور بأنني لاعب يحب المشاركة في كأس العالم وأنا أمثل ملايين الفرنسيين وأريد رفع اسم بلدي وتقديم 100% من قدراتي، هناك الكثير من الخبرة وأحاول الاستفادة كل يوم وبكل ما أمر به، أعلم أن لدي خصال جيدة ولكن أريد إبرازها على هذه المنصة العالمية".

وأضاف "أوليسي لاعب استثنائي وتمكنا من التنسيق فيما بيننا في الهجمات وفي تبادل المراكز، وعند المزيد من الحركة ربما تجدون لاعبين آخرين أيضا، وهذه هي الأفضلية التي نتمتع بها، كل لاعب قد يبرز في أي مباراة".

"لقد شاهدت المباراة الماضية مرتين، في الشوط الأول كان ديمبيلي أفضل لاعب في الهجوم وكان قادرا على صناعة الهجمات، وفي الشوط الثاني كنت أنا وأوليسي حاسمين ولكن ديمبيلي كان بارزا أيضا، ربما هذا لا يظهر في الإحصائيات ولكنه كان مهما في تسجيل الأهداف، هو لاعب أساسي والكل يثق فيه وهو يعلم كيف يلعب المنتخب الفرنسي، وأنا متأكد من أنه سيجاري اللعب غدا ولا تنسوا أنه عائد من الإصابة".

"هذا كأس العالم، لا يوجد ما يفوق شعور التواجد به، ومن الشرف لي تمثيل بلدي في أكبر محفل عالمي".

"المشاركة في كأس العالم في سن 40؟ لا سأعتزل قبل ذلك بكثير، الآن تركيزي على هذه النسخة فقط ولا أفكر في المستقبل البعيد وأعيش في اللحظة الحالية".

"ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم مع كريستيانو رونالدو، على مدار 15 عاما أظهرا ذلك، وأنا أحاول إبراز مهاراتي ومساعدة فريقي على التتويج بكأس العالم، أما نقاش الأفضل يتعلق بالصحفيين فقط وليس في ذهني، أنا أفكر فقط في منتخب العراق والتتويج بالمونديال".

"فزنا في مباراة واحدة وهذا أمر جيد ولكن هناك الكثير من المنتخبات التي تسعى للحصول على كأس العالم، نحن مستعدون وتجهزنا وأثق بالفريق وقدرته على التتويج باللقب".

"لا أفكر حاليا في أن أصبح مدربا، أحب كرة القدم وأحب مشاهدة المباريات والتعلم ولطالما كانت حياتي تتمحور حولها، هناك الكثير من التفاصيل".

"الثقافة في أمريكا مختلفة كثيرا عن أوروبا وأنا أحبها ولكن هل سأنهي مسيرتي هنا؟ لا أعلم ربما في يوم من الأيام ولكن أنا أحب بزيارتها".

وكان منتخب فرنسا قد فاز بالمباراة الأولى على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.