تقرير: نابولي يدرس ضم سورلوث.. وهذه مطالب أتلتيكو مدريد المالية

يدرب نادي نابولي التعاقد مع ألكساندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن نابولي يدرس ضم سورلوث بناء على طلب من ماسيميليانو أليجري المدرب الذي سيتولى مسؤولية الفريق.

وأوضح الموقع أن في حالة انضمام اللاعب النرويجي إلى نابولي، فسيرحل بنسبة كبيرة روميلو لوكاكو.

وذكر الموقع أن أتلتيكو مدريد يطلب الحصول على 40 مليون يورو لترك سورلوث.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى أتلتيكو مدريد قادما من فياريال في صيف 2024 مقابل 32 مليون يورو.

ولعب سورلوث مع الروخيبلانكوس في 54 مباراة خلال الموسم المنقضي، وسجل 20 هدفا وصنع هدفا خلال 2816 دقيقة لعب.

وإجمالا، خاض المهاجم العملاق 107 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجل 44 هدفا وصنع 3 آخرين.