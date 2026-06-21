كأس العالم - جراهام أرنولد: سنواجه فرنسا بنفس عقليتنا ضد إسبانيا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - منتخب العراق

شدد جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق أن فريقه يمر بأجواء رائعة منذ الوصول لأمريكا للمشاركة في كأس العالم.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة فرنسا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حصلنا على التأشيرات ووصلنا إلى المطار وكل أعضاء الفريق مروا، البعض استغرق وقتا أطول ولكن منذ وصولنا والأمور رائعة وهناك مشجعين معنا في كل مكان ونحب تجربتنا هنا كثيرا ونحضر للمباراة والأمر يتعلق كله بكرة القدم وليس السياسة".

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وواصل "نحن نخرج إلى أرض الملعب برغبة في تحقيق الفوز وكما قلت، أنا طريقة تدريبي لا يعتمد فقط على عدم الخسارة".

وأكمل "علي جاسم في حالة جيدة ومستعد للمشاركة وجميع اللاعبين متاحين للمباراة".

وتابع "خضنا مباراة ودية ضد إسبانيا ونقدرها كثيرا، وسنخوض مواجهة فرنسا بنفس العقلية، وكلما منحت اللاعب المهاري وقتا أطول سيكون أداؤه أفضل".

وكان العراق قد خسر المباراة الأولى من النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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