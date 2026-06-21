حارس تشيلسي يتقدم بطلب رسمي للرحيل

الأحد، 21 يونيو 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

فيليب يورجنسن

تقدم الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن بطلب رسمي للرحيل عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح غير راضٍ عن دوره الاحتياطي داخل الفريق اللندني.

وانضم يورجنسن إلى تشيلسي قادمًا من فياريال في صيف 2024 مقابل 21.2 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يحظ بفرص مشاركة كافية، إذ اكتفى بخوض 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين.

ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر"، فإن الحارس البالغ من العمر 24 عامًا أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن المشاركة بشكل أساسي، خاصة مع اتجاه تشيلسي للتعاقد مع حارس مرمى جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو لا يمانع رحيل يورجنسن، شريطة وصول عرض مناسب، بينما حددت إدارة النادي مبلغًا يزيد على 15 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه، رغم استعدادها لتقبل خسارة مالية بسيطة مقارنة بالمبلغ الذي دفعته لضمه.

ولعب يورجنسن دورًا مهمًا في تتويج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025، بعدما شارك في 12 مباراة بالبطولة، من بينها المباراة النهائية التي انتهت بفوز البلوز على ريال بيتيس بنتيجة 4-1.

لكن موسمه التالي شهد تراجعًا في فرصه بسبب الإصابات، إضافة إلى خطأ مؤثر خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عندما فقد الكرة أمام برادلي باركولا، لتتحول الهجمة إلى هدف ساهم في فوز الفريق الفرنسي 5-2.

ويمتد عقد يورجنسن مع تشيلسي حتى صيف 2031، إلا أن رحيله بات احتمالًا واردًا في ظل تمسك النادي بالإسباني روبرت سانشيز كحارس أول، إلى جانب عودة البلجيكي الشاب مايك بيندرز بعد انتهاء إعارته إلى ستراسبورج.

كما يدرس تشيلسي تدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة جديدة خلال الميركاتو، وهو ما قد يعجل بخروج يورجنسن بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة.

يورجنسن تشيلسي الدوري الإنجليزي
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