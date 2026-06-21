كأس العالم - دي لا فوينتي: اتفقنا قبل المباراة على اللعب بأقصى قوة

شدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا على أن أكثر ما يسعده في مواجهة السعودية كان حدة التي ظهرت في أداء الفريق.

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون رد على ملعب مرسيدس بنز في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين عقب المباراة: "المباريات تختلف عن بعضها لكن النهج يكون متباشها دائما، أحيانا يعتمد الأمر أيضا على المنافسين، وفي هذه المباراة قدمنا شوطا أول رائعا للغاية، كما قدمنا شوطا ثانيا جيدا أيضا، والأهم من ذلك أن هذا يتيح لنا مواصلة العمل والتطور والاستعداد للمباريات المهمة المقبلة، وأحذركم، المباراة القادمة ستكون صعبة جدا أيضا".

وواصل "اللعب بأقصى قوة هو أكثر ما شددنا عليه وما ركزنا عليه عند تحليل المباراة، لقد اتفقنا جميعا على أننا بحاجة لمزيد من الحدة والمباشرة في اللعب والعمق الهجومي، وظهر ذلك بوضوح من خلال العدد الكبير من العرضيات والفرص التهديفية ومن خلال الشعور بأننا أردنا فرض ضغط هائل على المنافس منذ الدقيقة الأولى وإجباره على التراجع إلى منطقة جزائه".

وأكمل "عيد ميلادي؟ سعداء جدا أولا لأننا استعدنا تلك المشاعر على أرض الملعب، ولأن اللاعبين أظهروا التزاما كبيرا، وثانيا لأن اليوم يوم مهم ومن الجميل دائما الاحتفال، خاصة عندما تكون محاطا بهذه العائلة الأخرى، وبالطريقة التي احتفلنا بها الآن داخل غرفة الملابس".

وأردف "لا أحب أن يشكك أي أحد في احترافية وقدرات لاعبي فريقي، رد فعلهم منطقي، لكنه لا يختلف عن أمور قمنا بها في الماضي، الأمر نفسه تماما، أردنا أن نبعث برسالة وأن نؤكد من جديد على هويتنا، وأن نواصل ببساطة مشروعا نعمل عليه منذ فترة، لكن الأهم من ذلك هو استعادة ثقتنا بأنفسنا قبل المباراة المقبلة التي ستكون مختلفة تماما وصعبة للغاية".

وأضاف "ما يمكننا تسليط الضوء عليه في هذه المباراة، هو الحدة والإيقاع وتحريك الكرة بهدف واضح وبعمق الملعب، وفي المرحلة الهجومية كانت هناك العديد من الجوانب المميزة التي تعد من سماتنا الأساسية، لقد استوعبها الفريق وأصبح جزء من أسلوبه وهذا ما يسعدنا".

وأتم "لامين؟ كان الأمر يعتمد على مجريات المباراة وكان لدينا فكرة عامة بتبديله، لأنها ستكون خطوة للامام، هو يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالة بدنية ممكنة، هو الآن جاهز لخوض المباريات كاملة ومن الجيد أن نترك لديع الرغبة في تقديم المزيد، هو يتفهم ذلك تماما وسعيد بذلك".

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد أوروجواي بالجولة الثالثة من المجموعات.