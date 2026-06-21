كأس العالم – أولمو: كان من المهم التسجيل مبكرا في السعودية

الأحد، 21 يونيو 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا

أوضح داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا أنه كان من المهم التسجيل مبكرا ضد السعودية.

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال أولمو عبر بي إن سبورتس: "سعداء بالأداء ضد السعودية وتمكننا من صناعة الكثير من الفرص والتسجيل".

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وأضاف "كان من المهم التسجيل مبكرا، سعداء للامين يامال بتسجيله هدفه الأول في كأس العالم".

وأتم "التدوير في التشكيل هام وكل اللاعبين مهمين ونحتاج للجميع خلال المباريات".

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.

داني أولمو كأس العالم إسبانيا السعودية
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