استراحة مجموعة مصر في كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) إيران.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلجيكا ضد إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويتواجد منتخبا مصر ونيوزيلندا في المجموعة نفسها رفقة بلجيكا وإيران.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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استراحة
ق 44: تسديدة من دي كويبر تصدى لها علي راضي.
ق 27: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 25: جووووووووول مهدي طارمي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 22: تسديدة قوية من يوري تييليمانس من داخل منطقة الجزاء تصدى لها علي رضا حارس إيران.
ق 12: تسديدة خطيرة من حسين كنعاني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة.
ق 4: إصابة حارس إيران بعد اصطدام مع لوكاكو، لكن أكمل المباراة.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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