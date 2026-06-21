كأس العالم – الدوسري: السعودية من أفضل فرق العالم مثل إسبانيا

يرى سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية أن فريقه من الأفضل في العالم مثل إسبانيا.

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال الدوسري عبر بي إن سبورتس: "لعبنا ضد فريق من الأقوى في العالم ومرشح للتتويج بكأس العالم، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال المباراة".

وأضاف "سنقاتل ضد كاب فيردي من أجل الفوز والتأهل لدور الـ 32".

وأتم "إسبانيا من أفضل منتخبات العالم وكذلك نحن، لكن علينا التركيز في المباراة المقبلة".

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.