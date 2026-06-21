كأس العالم – تمبكتي: لا نحتاج إخباركم مدى قوة إسبانيا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

يرى حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية أن الخسارة من إسبانيا برباعية أمر غير غريب أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وقال تمبكتي عقب المباراة: "الهدف الأول أربكنا ولكن سنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

وأضاف "لعبنا ضد منتخب كبير لا أحتاج أن أخبركم مدى قوته".

أخبار متعلقة:
يامال: كنت أشاهد كأس العالم الأخير بالفصل.. وحلمي تحول إلى حقيقة كأس العالم – ساهم في 3 أهداف.. أويارزابال رجل مباراة إسبانيا ضد السعودية كأس العالم – دونيس: لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف إسبانيا.. والخسارة درس مهم لنا

وأكمل "يجب أن نستفيد من المباراة ومن كل ما حدث فيها وأن نتعلم من الأخطاء".

وأتم تصريحاته "هدفنا وطموحنا هو التأهل للدور المقبل، سنحاول الاستعداد بشكل جيد لها وسنقاتل من أجل الصعود".

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية إسبانيا في المباراة كل من لامين يامال وميكيل أويارزابال الذي أحرز هدفين، وحسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.

هدف لامين جعله سابع لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل إتمام 19 عاما.

كما أصبح منتخب إسبانيا الفريق الوحيد الذي سجل له لاعبين قبل إتمام 19 عاما بعد جافي في 2022.

السعودية كأس العالم حسان تمبكتي
نرشح لكم
كأس العالم - دي لا فوينتي: اتفقنا قبل المباراة على اللعب بأقصى قوة كأس العالم – أولمو: كان من المهم التسجيل مبكرا في السعودية مباشر مجموعة مصر في كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) إيران.. تسديدة خطيرة كأس العالم – الدوسري: السعودية من أفضل فرق العالم مثل إسبانيا يامال: كنت أشاهد كأس العالم الأخير بالفصل.. وحلمي تحول إلى حقيقة كأس العالم – ساهم في 3 أهداف.. أويارزابال رجل مباراة إسبانيا ضد السعودية كأس العالم – دونيس: لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف إسبانيا.. والخسارة درس مهم لنا ليست الأرجنتين
أخر الأخبار
كأس العالم - دي لا فوينتي: اتفقنا قبل المباراة على اللعب بأقصى قوة 4 دقيقة | في المونديال
كرة سلة – منتخب مصر يفوز على ليبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 16 دقيقة | كرة سلة
كأس العالم – أولمو: كان من المهم التسجيل مبكرا في السعودية 21 دقيقة | في المونديال
مباشر مجموعة مصر في كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) إيران.. تسديدة خطيرة 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – الدوسري: السعودية من أفضل فرق العالم مثل إسبانيا 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تمبكتي: لا نحتاج إخباركم مدى قوة إسبانيا 40 دقيقة | في المونديال
يامال: كنت أشاهد كأس العالم الأخير بالفصل.. وحلمي تحول إلى حقيقة 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – ساهم في 3 أهداف.. أويارزابال رجل مباراة إسبانيا ضد السعودية 50 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531507/كأس-العالم-تمبكتي-لا-نحتاج-إخباركم-مدى-قوة-إسبانيا