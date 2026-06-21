كأس العالم – تمبكتي: لا نحتاج إخباركم مدى قوة إسبانيا

يرى حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية أن الخسارة من إسبانيا برباعية أمر غير غريب أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

حسان تمبكتي النادي : الهلال السعودية

وقال تمبكتي عقب المباراة: "الهدف الأول أربكنا ولكن سنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

وأضاف "لعبنا ضد منتخب كبير لا أحتاج أن أخبركم مدى قوته".

وأكمل "يجب أن نستفيد من المباراة ومن كل ما حدث فيها وأن نتعلم من الأخطاء".

وأتم تصريحاته "هدفنا وطموحنا هو التأهل للدور المقبل، سنحاول الاستعداد بشكل جيد لها وسنقاتل من أجل الصعود".

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية إسبانيا في المباراة كل من لامين يامال وميكيل أويارزابال الذي أحرز هدفين، وحسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.

هدف لامين جعله سابع لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل إتمام 19 عاما.

كما أصبح منتخب إسبانيا الفريق الوحيد الذي سجل له لاعبين قبل إتمام 19 عاما بعد جافي في 2022.