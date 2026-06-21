يامال: كنت أشاهد كأس العالم الأخير بالفصل.. وحلمي تحول إلى حقيقة

شدد لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا على أن تسجيله بكأس العالم كان حلما تحول إلى حقيقة.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وسجل لامين الهدف الأول لإسبانيا في المباراة.

وقال لامين للصحفيين عقب المباراة: "ضد كاب فيردي لم نكن أنفسنا، كانت مباراة مختلف، ولكن ضد السعودية انتهت الأمور كما نريد وحصلت على راحة".

وتابع "هدفي الأول في كأس العالم شيء مميز، لطالما حلمت بالمشاركة في كأس العالم، وتسجيلي في أول مباراة هو حلم تحول لحقيقة، لقد كنت أشاهد المباريات الماضية في الفصل".

وأكمل "سعيد بتتويج أويارزابال بجائزة رجل المباراة لأنه يستحقها".

وأردف "لدينا علاقة مميزة جدا مع دي لافوينتي، قلت له إنني مستعد للعب من أجل إسبانيا".

وأضاف "رودري لاعب حاصل على الكرة الذهبية، وبيدري بالنسبة لي هو أفضل لاعب وسط في العالم، ولدينا ويليامو وأولمو وأوريارزابال، وإذا كان بإمكاني المساعدة سأكون هنا من أجل ذلك، نحن لاعبين عالميين ولهذا نحن المرشحين للبطولة".

وأتم "الانتقادات؟ إذا كنت قد أدمنت لعب البلايستيشن، سيجعلني هذا أدمن أكثر، والآن سنركز على أوروجواي".

وسيلعب منتخب إسبانيا في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد أورجواي.