كأس العالم – ساهم في 3 أهداف.. أويارزابال رجل مباراة إسبانيا ضد السعودية
الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:30
كتب : FilGoal
حصل ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد السعودية.
ميكيل أويارزابال
النادي : ريال سوسيداد
وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.
وسجل أويارزابال هدفين وصنع هدفا آخر، أي أنه ساهم في 3 أهداف من 4 تم تسجيلهم.
الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.
إحصائيات أويارزابال:
الأهداف: 2.
الصناعة: 1.
التسديدات: 3 على المرمى من 5.
تسديد في العارضة: 1.
خسارة الكرة: 8.
صناعة فرص محققة: 1.
تمريرات مفتاحية: 1.
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