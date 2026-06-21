كأس العالم – دونيس: لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف إسبانيا.. والخسارة درس مهم لنا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

جورجيوس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية

يرى جورجيوس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية أن خسارة الأخضر أمام إسبانيا جاءت أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وأنها بمثابة درس هام للفريق.

وقال دونيس عقب المباراة: "لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف أحد أقوى المنتخبات في العالم".

وأضاف "حاولنا وكنا نعرف الصعوبات في هذه المباراة وتعلمنا منها درسا هاما وسنركز الآن على المباراة الأخيرة".

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وأكمل "كان صعب علينا أن نسترجع الكرة من إسبانيا وعندما تلعب بشكل متراجع كثيرا أمام مثل هذا المنتخب فسوف تعاقب".

وواصل "الهدف المبكر أضعف ثقتنا وكنا نحتاج بعض الوقت ولكن الأمور أصبحت أصعب علينا".

وأشار "كانت تجربة مفيدة بالنسبة لنا وعلينا التعلم من هذا الدرس".

وتابع "في بعض الأحيان علينا أن نتعامل مع المباريات بشكل مختلف كل مباراة عن الأخرى، خاصة عندما نلعب بدفاع متأخر لأننا عانينا كثيرا".

وشدد "يجب أن نتحسن في المباراة المقبلة ونحن نحاول ذلك".

وأتم تصريحاته "نؤمن بحظوظنا وسنكافح لنقدم أفضل مباراة وأن نتحلى بالثقة في الملعب".

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية إسبانيا في المباراة كل من لامين يامال وميكيل أويارزابال الذي أحرز هدفين، وحسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.

هدف لامين جعله سابع لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل إتمام 19 عاما.

كما أصبح منتخب إسبانيا الفريق الوحيد الذي سجل له لاعبين قبل إتمام 19 عاما بعد جافي في 2022.

كأس العالم إسبانيا السعودية
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