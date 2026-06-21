ليست الأرجنتين

فازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية إسبانيا في المباراة كل من لامين يامال وميكيل أويارزابال الذي أحرز هدفين، وحسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة لتتصدر المجموعة مؤقتا، بينما توقف رصيد السعودية عند نقطة واحدة مناصفة مع أوروجواي وكاب فيردي.

هدف لامين جعله سابع لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل إتمام 19 عاما.

كما أصبح منتخب إسبانيا الفريق الوحيد الذي سجل له لاعبين قبل إتمام 19 عاما بعد جافي في 2022.

دخل منتخب السعودية مواجهة إسبانيا بطموح كبير، طموح تكرار مفاجأة 2022 عندما فاز على الأرجنتين.

طموح السعودية بكل تأكيد عززه تعادل إسبانيا في الجولة الأولى مع كاب فيردي.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث قبل المباراة قائلا إن كل شيء وارد في كرة القدم وإن الفوز على الأرجنتين سيبقى بتاريخ السعودية.

ما حدث في المباراة كان مختلفا، وأظهر منتخب إسبانيا أنه ليس الأرجنتين، على الرغم من كونها فازت بالبطولة في 2022 إلا أنها فرطت في المواجهة الأولى والتي كان من شأنها تأزيم موقف التانجو وربما عدم التأهل في المجموعات.

التشكيل

بدأت السعودية بخماسي في خط الدفاع، بينما لعب منتخب إسبانيا بثلاثي هجومي مكون من لامين يامال وميكيل أويارزابال وأليكس باينا.

4 تبديلات من دي لافوينتي أمام السعودية.. يامال وأولمو أساسيان في تشكيل إسبانيا 📋#كأس_العالم pic.twitter.com/dyh3TCwuN9 — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

أحداث المباراة

إسبانيا سيطرت على المباراة منذ الدقيقة الأولى ولكن دون خطورة في أول 10 دقائق.

وبالدقيقة 11 تقدم لامين يامال بالهدف الأول مستعلا تمريرة أمام المرمى من أويارزابال.

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لامين يامال يسجل أول أهدافه في المونديال أمام المنتخب السعودي pic.twitter.com/hoWO6hqzoE — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

وتصدى محمد العويس لتسديدة قوية من بيدري بالدقيقة 17,

وفي الدقيقة 20 سجل استغل أويارزابال ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

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الهدف الثاني عن طريق ميكيل أويارزابال في شباك السعوديةpic.twitter.com/CSz1AG5KfD — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

وبعد 3 دقائق فقط سجل أويارزابال الثاني له والثالث لإسبانيا بمتابعة لتمريرة بالرأس من داني أولمو.

أويارزابال كان قد فشل في لمس الكرة بأول 30 دقيقة من مباراة كاب فيردي وفي مباراة السعودية أصبح ثالث لاعب يسجل هدفين ويصنع بأول 30 دقيقة من كأس العالم.

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الهدف الثالث لإسبانيا والثاني لميكيل أويارزابالpic.twitter.com/wXb5SwlaqJ — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

في الشوط الثاني استمر الضغط الإسباني وبعد 4 دقائق من البداية سجل حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من كوكوريا تصدى لها العويس وارتدت من تمبكتي وسكنت الشباك.

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الهدف الرابع في شباك المنتخب السعودي بعد تسديدة من كوكوريا تصطدم في المدفع حسان تمبكتي وتسكن الشباك pic.twitter.com/g6pyFdIgc4 — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

واستمرت سيطرة إسبانيا على المباراة ولكن مع هدوء على مستوى الفرص بعد ضمان الانتصار.

بينما جاءت التسديدة الاولى للسعودية في المباراة بالدقيقة 87 عن طريق عبد الله الحمدان ولكنها كانت سهلة في يد أوناي سيمون.

وشهدت الدقيقة 91 تسجيل فيران توريس للهدف الخامس ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجوده في حالة تسلل لتنتهي المباراة برباعية.

وستلعب إسبانيا المباراة المقبلة ضد أوروجواي، بينما تختتم السعودية دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في الجولة الثالثة.