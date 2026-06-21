تشكيل كأس العالم - كنعاني ظهير أيمن.. وطارمي يقود هجوم إيران ضد بلجيكا في مجموعة مصر

دخل حسين كنعاني، وصالح هرداني، وإحسان حاج صافي لتشكيل إيران الأساسي ضد بلجيكا على حساب ميلاد محمدي، وآريا يوسف، وشهريار مغانلو ضد بلجيكا.

أعلن أمير جالينويي مدرب منتخب إيران، تشكيل فريقه لمواجهة بلجيكا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم.

تشكيل إيران شهد ثلاثة تعديلات عن تشكيل المباراة الأولى ضد نيوزيلندا، إذ دخل حسين كنعاني كظهير أيمن على حساب شهريار مغنالو المهاجم الثاني الذي استغنى عنه أمير في لقاء اليوم، مع ترحيل رامين رضائيان للأمام واللعب في وسط الملعب بدلا من مركز الظهير الأيمن في المباراة الأولى.

ودخل كذلك صالح هرداني كقلب دفاع مع تغيير طريقة اللعب للبدء بخمسة مدافعين بدلا من أربعة، وذلك على حساب آريا يوسف لاعب الوسط الأيسر.

وأخيرا، دخل إحسان حاج صافي كظهير أيسر بدلا من ميلاد محمدي الذي شغل هذا المركز في المباراة الأولى.

من جهة أخرى، يستمر مهدي طارمي في قيادة هجوم الفريق الفارسي ضد بلجيكا.

وجاء تشكيل إيران ضد بلجيكا كالتالي:

حارس: علي رضا بيرانفاند.

الدفاع: حسين كنعاني - صالح هارداني – علي نعمتي - شجاع خليل زادة - إحسان حاحج صافي.

الوسط: محمد محبي - سامان قدوس - سعيد عزت الله – رامين رضائيان.

الهجوم: مهدي طارمي.

ويتعادل فرق المجموعة السابعة جميعا برصيد نقطة واحدة، وذلك بعد تعادل بلجيكا ومصر بهدف لكل فريق بالجولة الأولى، وتعادل إيران مع نيوزيلندا بهدفين لكل فريق.