الثامن في المونديال والخامس عربيا.. حسان تمبكتي يسجل بالخطأ في مرماه

الأحد، 21 يونيو 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد السعودية

أضاف حسان تمبكتي هدفا عكسيا جديدا في بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السعودية مع إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويتقدم منتخب إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل.

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وسجل حسان تمبكتي الهدف الرابع لإسبانيا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 48 من عمر المباراة.

وأصبح تمبكتي ثامن لاعب يسجل بالخطأ في مرماه خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

كما أصبح المدافع السعودي خامس لاعب عربي يسجل في مرماه خلال البطولة.

وكان منتخب السعودية قد تعادل في المباراة الأولى مع أوروجواي بهدف لكل فريق، بينما تعادلت إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف.

إسبانيا السعودية كأس العالم 2026 حسان تمبكتي
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