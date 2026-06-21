الثامن في المونديال والخامس عربيا.. حسان تمبكتي يسجل بالخطأ في مرماه
الأحد، 21 يونيو 2026 - 20:33
كتب : FilGoal
أضاف حسان تمبكتي هدفا عكسيا جديدا في بطولة كأس العالم 2026.
حسان تمبكتي
النادي : الهلال
ويلتقي منتخب السعودية مع إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.
ويتقدم منتخب إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل.
وسجل حسان تمبكتي الهدف الرابع لإسبانيا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 48 من عمر المباراة.
وأصبح تمبكتي ثامن لاعب يسجل بالخطأ في مرماه خلال النسخة الحالية من كأس العالم.
كما أصبح المدافع السعودي خامس لاعب عربي يسجل في مرماه خلال البطولة.
وكان منتخب السعودية قد تعادل في المباراة الأولى مع أوروجواي بهدف لكل فريق، بينما تعادلت إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف.
نرشح لكم
كأس العالم - دي لا فوينتي: اتفقنا قبل المباراة على اللعب بأقصى قوة كأس العالم – أولمو: كان من المهم التسجيل مبكرا في السعودية مباشر مجموعة مصر في كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) إيران.. تسديدة خطيرة كأس العالم – الدوسري: السعودية من أفضل فرق العالم مثل إسبانيا كأس العالم – تمبكتي: لا نحتاج إخباركم مدى قوة إسبانيا يامال: كنت أشاهد كأس العالم الأخير بالفصل.. وحلمي تحول إلى حقيقة كأس العالم – ساهم في 3 أهداف.. أويارزابال رجل مباراة إسبانيا ضد السعودية كأس العالم – دونيس: لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف إسبانيا.. والخسارة درس مهم لنا