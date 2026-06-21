تقرير: تشيزينا يتجه إلى عدم تجديد عقد أشلي كول

يتجه نادي تشيزينا إلى عدم تجديد عقد أشلي كول مدرب الفريق.

وينتهي عقد أشلي كول في نهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن تشيزينا الإيطالي يتجه إلى عدم تجديد عقد الإنجليزي أشلي كول، بسبب سوء النتائج.

وتولى أشلي كول تدريب تشيزينا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي في مارس الماضي.

وخاض الفريق تحت قيادة كول 8 مباريات وفاز مرة واحدة فقط وخسر 4 مرات وتعادل في 3 مباريات.

وسجل الفريق 7 أهداف بينما تلقت شباكه 13 هدفا خلال الـ 8 مباريات.

وتعد هذه التجربة هي الأولى لكول كمدير فني.

وأنهى تشيزينا الدوري في المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.