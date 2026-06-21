أزاح ميسي.. يامال ينضم لقائمة أصغر المسجلين في كأس العالم.. ورقم لـ إسبانيا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد السعودية

سجل لامين يامال هدفا لمنتخب إسبانيا ضد السعودية، ليساهم في إنهاء الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم لا روخا بثلاثية.

ويلعب منتخب إسبانيا مع المنتخب السعودي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم.

وسجل لامين يامال هدف إسبانيا الأول بعد عرضية متقنة من ميكيل أويارزبال، قابلها بلمسة في مرمى محمد العويس.

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وأصبح لامين يامال هو سابع أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم بعمر 18 سنة و343 يوما، مزيحا ليونيل ميسي الذي تراجع إلى المركز الثامن بهدفه في مرمى صربيا ومومنتنيجرو عام 2006 بعمر 18 سنة و357 يوما.

يامال أصبح أيضا ثامن لاعب بشكل عام يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم قبل أن يتم عامه الـ19.

من جهة إسبانيا، أصبحت أول منتخب يملك لاعبين اثنين في قائمة مسجلي الأهداف بكأس العالم قبل بلوغ الـ20 سنة، وكان الأول هو جافي بهدفه ضد كوستاريكا في مونديال 2022 بعمر 18 سنة و110 أيام.

أما نادي برشلونة، فأصبح مساهما في قائمة العشرة الأصغر تسجيلا في تاريخ كأس العالم بثلاثة لاعبين، تأسسوا جميعا في أكاديميته، وكانوا يلعبوا بقميصه وقت التسجيل.

وإليكم قائمة أصغر 10 مسجلين في تاريخ كأس العالم.

1-بيليه (البرازيل) – 17 سنة و239 يوما.

2-مانويل روساس (المكسيك) – 18 سنة و93 يوما.

3-جافي (إسبانيا) – 18 سنة و110 أيام.

4-مايكل أوين (إنجلترا) – 18 سنة و190 يوما.

5-ميكلوس كوفاتش (رومانيا) – 18 سنة و197 يوما.

6-ديمتري سيتشيف (روسيا) – 18 سنة و231 يوما.

7-لامين يامال (إسبانيا) - 18 سنة و343 يوما.

8-ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 18 سنة و357 يوما.

9-خوليان جرين (أمريكا) – 19 سنة و25 يوما.

10-ديفوك أوريجي (بلجيكا) – 19 سنة و65 يوما.

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