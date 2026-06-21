كأس العالم – محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو لمباراة الأرجنتين ضد النمسا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المصري محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو لمباراة الأرجنتين ضد النمسا.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني أمام النمسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة العاشرة.

وتقام المباراة غدا الاثنين الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المصري أمين عمر تحكيم هذه المباراة بعد اختياره سابقا من لجنة الحكام في فيفا.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز في الجولة الأولى أمام الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها ليونيل ميسي.

أما منتخب النمسا فحقق الفوز أمام الأردن بنتيجة 3-1.

ويتقاسم منتخبا الأردن والنمسا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة مباشرة إلى دور الـ 32.

وسبق أن أدار الطاقم المصري بقيادة أمين عمر مباراة التشيك أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى.

كما تواجد أمين عمر حكما رابعا في مباراة النرويج أمام العراق.