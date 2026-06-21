مباشر كأس العالم - إسبانيا (4)-(0) السعودية.. 10 دقائق أخيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد السعودية بالجولة الثانية من كأس العالم 2026.

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ق49. جووول رابع لإسبانيا عن طريق حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من كوكوريا تصدى لها الحارس وارتدت من تمبكتي وسكنت الشباك.

تبديلان لإسبانيا بين الشوطين بدخول يريمي بينو وفيران توريس بدلا من لامين يامال وأويارزابال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. العارضة تمنع الرابع من أويارزابال بعد تمريرة بشكل خاطئ من الحارس.

ق23. جووول ثالث لإسبانيا عن طريق أويارزابال بمتابعة لتمريرة بالرأس من داني أولمو.

ق20. جوووول الثاني لإسبانيا عن طريق أويارزابال بعد اربتاك داخل منطقة الجزاء.

ق17. العويس يتصدى لتسديدة من بيدري.

ق11. جووووول أول لإسبانيا عن طريق لامين يامال مستغلا تمريرة من أليكس باينا أمام المرمى.

ق10. محاولات بلا خطورة من إسبانيا لتسجيل الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل