مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) السعودية.. بداية المباراة
الأحد، 21 يونيو 2026 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد السعودية بالجولة الثانية من كأس العالم 2026.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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