مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) السعودية.. بداية المباراة

الأحد، 21 يونيو 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد السعودية بالجولة الثانية من كأس العالم 2026.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إسبانيا السعودية كأس العالم 2026
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