كأس العالم – دي يونج: لا أمرر إلى الأمام؟ الكثير من الناس لا يفهمون كرة القدم

هاجم فرينكي دي يونج لاعب منتخب هولندا، الأشخاص الذين يقولون إنه لا يمرر الكرة إلى الأمام.

وفاز منتخب هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب إن أر جي بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال دي يونج لموقع إنترناشونال فوتبول: "أشعر أن الكثير من الناس لا يفهمون شيئا عن كرة القدم، يشاهدونها، لكنهم لا يفهمونها إذا جاز التعبير".

وأضاف "هذا ليس أمرا سيئا، لأنه يسمح للجميع بالحديث عنها، لكنها الحقيقة".

وتابع "أسمع أشخاصا يقولون إنني أمرر إلى الأمام، لكن هذا غير صحيح، هم فقط لا ينتبهون إلى المباراة، الأمر يعتمد على اللقاء واللحظة".

وواصل "يمكنك أن تمرر في العمق، لكنها ستذهب دائما إلى الخصم، أعتقد أن بعض الناس يجدون صعوبة في فهم ذلك".

وأتم "ربما يجب أن أجلس معهم في وقت ما، الأمر يعتمد أيضا على اللحظة نفسها، هل يركض أحد أم لا، وكيف يركض".

وأصبح منتخب هولندا الفريق رقم 8 الذي يتخطى عدد أهدافه الـ 100 في تاريخ كأس العالم.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة 4 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد السويد عند 3 نقاط بالمركز الثاني مؤقتا.