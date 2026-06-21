تشكيل السعودية - خماسي في خط الدفاع لمواجهة إسبانيا
الأحد، 21 يونيو 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
أعلن جيورجيس دونيس مدرب منتخب السعودية تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إسبانيا.
ويلتقي منتخب السعودية مع إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.
ويشهد تشكيل السعودية وجود خماسي بخط الدفاع في مواجهة إسبانيا بإضافة علي لاجامي لخط الدفاع.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد العويس.
الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي لاجامي - عبد الإله العامري - متعب الحربي.
الوسط: ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - مصعب الجوير.
الهجوم: فيراس البريكان - سالم الدوسري.
وكان كلا الفريقين قد تعادلات في الجولة الأولى، إذ تعادلت السعودية مع أوروجواي بهدف لكل فريق وتعادلت إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف.
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