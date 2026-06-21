تشكيل إسبانيا - لامين يامال أساسي أمام السعودية

كشف لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، عن تشكيل الماتادور لمواجهة السعودية في مونديال 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والسعودية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي بعدما شارك كبديل أمام كاب فيردي في الجولة الافتتاحية،.

ويحمل رودري لاعب الوسط، شارة قيادة المنتخب الإسباني.

ويبدأ المنتخب الإسباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس يورينتي - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا

الوسط: رودري - بيدري - داني أولمو

الهجوم: أليكس بايينا - لامين يامال - ميكيل أويارزبال

وتضم المجموعة إلى جانبهما، منتخبا كاب فيردي وأوروجواي.

وتتساوى فرق المجموعة بعدما حسم التعادل مباراتي الجولة الافتتاحية.

إذ تعادل الإسبان مع كاب فيردي بدون أهداف، وتعادل الأخضر السعودي مع أوروجواي بهدف لمثله.