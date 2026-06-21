كأس العالم - كامادا: لم نضمن التأهل بعد.. ونريد التتويج باللقب

شدد دايتشي كامادا نجم اليابان أن منتخب بلاده لا يزال متمسكا بطموحه في التتويج بكأس العالم، وذلك عقب الفوز التاريخي 4-0 على تونس.

وحققت اليابان أكبر انتصار لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، كما أصبح أكبر فوز يحققه منتخب آسيوي في البطولة.

وقال كامادا في تصريحات لشبكة ESPN: "هذه النقاط الثلاث مهمة جداً بالنسبة لنا. كنا بحاجة ماسة إلى الفوز في هذه المباراة".

وأضاف "لم نضمن التأهل بعد، سواء في المركز الأول أو الثاني أو الثالث، لكن يمكننا القول إننا حققنا شيئاً مهماً أمام تونس".

وأكمل "نريد حقاً الفوز بكأس العالم. أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق بشكل أكبر".

كما تحدث لاعب كريستال بالاس عن تجربته في كأس العالم السابقة قائلاً: "بصراحة، لم يكن أدائي في كأس العالم 2022 جيداً بما يكفي".

وأتم "في هذه النسخة، أدخل البطولة بدوافع كبير جدا، لقد تدربت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية منذ المونديال السابق. ولحسن الحظ سجلت هدفين بالفعل وساعدت الفريق، لكنني آمل أن أقدم مساعدة أكبر لليابان".

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.