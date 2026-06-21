كأس العالم - كامادا: لم نضمن التأهل بعد.. ونريد التتويج باللقب

الأحد، 21 يونيو 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

دايتشي كامادا - اليابان

شدد دايتشي كامادا نجم اليابان أن منتخب بلاده لا يزال متمسكا بطموحه في التتويج بكأس العالم، وذلك عقب الفوز التاريخي 4-0 على تونس.

وحققت اليابان أكبر انتصار لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، كما أصبح أكبر فوز يحققه منتخب آسيوي في البطولة.

وقال كامادا في تصريحات لشبكة ESPN: "هذه النقاط الثلاث مهمة جداً بالنسبة لنا. كنا بحاجة ماسة إلى الفوز في هذه المباراة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك

وأضاف "لم نضمن التأهل بعد، سواء في المركز الأول أو الثاني أو الثالث، لكن يمكننا القول إننا حققنا شيئاً مهماً أمام تونس".

وأكمل "نريد حقاً الفوز بكأس العالم. أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق بشكل أكبر".

كما تحدث لاعب كريستال بالاس عن تجربته في كأس العالم السابقة قائلاً: "بصراحة، لم يكن أدائي في كأس العالم 2022 جيداً بما يكفي".

وأتم "في هذه النسخة، أدخل البطولة بدوافع كبير جدا، لقد تدربت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية منذ المونديال السابق. ولحسن الحظ سجلت هدفين بالفعل وساعدت الفريق، لكنني آمل أن أقدم مساعدة أكبر لليابان".

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

تونس كأس العالم اليابان دايتشي كامادا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) السعودية.. جووووول أول كأس العالم – دي يونج: لا أمرر إلى الأمام؟ الكثير من الناس لا يفهمون كرة القدم تشكيل السعودية - خماسي في خط الدفاع لمواجهة إسبانيا تشكيل إسبانيا - لامين يامال أساسي أمام السعودية كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) السعودية.. جووووول أول 24 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – دي يونج: لا أمرر إلى الأمام؟ الكثير من الناس لا يفهمون كرة القدم 43 دقيقة | في المونديال
تشكيل السعودية - خماسي في خط الدفاع لمواجهة إسبانيا ساعة | في المونديال
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري ساعة | الدوري المصري
تشكيل إسبانيا - لامين يامال أساسي أمام السعودية ساعة | في المونديال
كأس العالم - كامادا: لم نضمن التأهل بعد.. ونريد التتويج باللقب 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي 2 ساعة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531489/كأس-العالم-كامادا-لم-نضمن-التأهل-بعد-ونريد-التتويج-باللقب