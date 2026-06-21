كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي
الأحد، 21 يونيو 2026 - 16:32
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكام مباريات المجموعة الأولى والثانية والثالثة من الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم 2026.
وانطلق كأس العالم 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية.
وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإكوادوري خيسوس فالنزويلي لقيادة مباراة قطر والبوسنة والهرسك.
ويقود الحكم البرازيلي رامون أباتي مباراة سويسرا وكندا.
ووقع الاختيار على الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة المغرب وهايتي.
وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:
قطر × البوسنة والهرسك.. الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 24 يونيو بتوقيت القاهرة
سويسرا × كندا.. الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 24 يونيو بتوقيت القاهرة
المغرب × هايتي.. الساعة 1 صباح يوم الخميس 25 يونيو بتوقيت القاهرة
البرازيل × اسكتلندا.. الساعة 1 صباح يوم الخميس 25 يونيو بتوقيت القاهرة
كوريا الجنوبية × جنوب إفريقيا.. الساعة 4 صباح يوم الخميس 25 يونيو بتوقيت القاهرة
المكسيك × التشيك.. الساعة 4 صباح يوم الخميس 25 يونيو بتوقيت القاهرة
وجاء طاقم الحكام كالتالي:
قطر × البوسنة والهرسك
حكم الساحة: الحكم الإكوادوري خيسوس فالنزويلي
المساعد الأول: الإكوادوري جورج أوريجو
المساعد الثاني: الإكوادوري توليو مورينو
الحكم الرابع: الياباني يوسوكي أراكي
الحكم مساعد احتياطي: الياباني جون ماهيرا
سويسرا × كندا
حكم الساحة: الحكم البرازيلي رامون أباتي
المساعد الأول: الحكم البرازيلي دانيلو مانيس
المساعد الثاني: البرازيلي رفاييل ألفيس
الحكم الرابع: البيروفي كيفين أورتيجا
الحكم مساعد احتياطي: البيروفي مايكل أوروي.
المغرب × هايتي
حكم الساحة: الحكم الهولندي دانييل ماكييلي
المساعد الأول: الحكم الهولندي حيسيل استيجسترا
المساعد الثاني: الهولندي جان دي فرايس
الحكم الرابع: البرتغالي جواو بنهيرو
الحكم مساعد احتياطي: البرتغالي برونو خيسوس
البرازيل × اسكتلندا
حكم الساحة: الحكم المكسيكي سيزار راموس
المساعد الأول: الحكم المكسيكي ألبيرتو مورين
المساعد الثاني: الحكم المكسيكي ماركو بيسجويرا
الحكم الرابع: النرويجي إيسبن إسكاس
الحكم مساعد احتياطي: النرويجي جان إريك إينجان
كوريا الجنوبية × جنوب إفريقيا
حكم الساحة: الأرجنتيني فاكندو تيو
المساعد الأول: الأرجنتيني جوان بابلو
المساعد الثاني: الأرجنتيني جابرييل شادي
الحكم الرابع: الكولومبي أندريس روخاس
الحكم مساعد احتياطي: الكولومبي أليكساندر جوثمان
التشيك × المكسيك
حكم الساحة: الأرجنتيني يال فالكون
المساعد الأول: الأرجنتيني ماكسيمليانو ديليسو
المساعد الثاني: الأرجنتيني فاكوندو رودريجيز
الحكم الرابع: الشيلي كريستيان جراي
الحكم مساعد احتياطي: الشيلي خوسي ريتمال