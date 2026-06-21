كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي

كأس العالم - مدرب اسكتلندا: لا نحب الخسارة أمام أي فريق.. لكننا صمدنا ضد المغرب

كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل