كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران

أوضح كريس وود قائد منتخب نيوزيلندا أن فريقه يريد تحقيق الفوز على مصر خلال مواجهة الفريقين.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر على ملعب بي سي دالاس في المجموعة 7 من كأس العالم صباح الاثنين.

وقال وود في المؤتمر الصحفي: "مواجهة مصر ستكون مختلفة تماما عن المباراة الأولى ضد إيران".

وأضاف مهاجم نوتنجهام فورست "لقد شاهدنا أداءهم أمام بلجيكا، وهم شاهدوا أداءنا أمام إيران، وأعتقد أن كلا الفريقين توصلا إلى خطط لعب مختلفة".

وتابع "بالنسبة لنا كلاعبين، الأمر يتعلق بالحفاظ على نفس مستوى الروح القتالية والحماس، بل ورفعهما أكثر. انتهت مباراتنا ضد إيران التعادل، لكننا نريد الفوز أمام مصر".

وانتهت المباراة الأولى بين إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2، فيما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لمثله.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول بتاريخ المونديال.