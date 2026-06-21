وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات

كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، عن تفاصيل إبلاغ اللاعب بقرار رحيله عن صفوف الفريق، رغم استمرار عقده.

ويتبقى في عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك موسم آخر.

وقال حازم فتوح في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تفاجأنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي في وقت متأخر من الليل، يخبر اللاعب بانتهاء علاقته بالنادي، وأنه خارج الحسابات في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم في عقده".

وواصل "نتحفظ تمامًا على الطريقة غير الاحترافية التي تم بها إبلاغ لاعب كبير، وقائد داخل الفريق، والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزمالك، مثل سيف الجزيري".

وأردف "كان من المفترض أن يتم إنهاء العلاقة بشكل يليق بتاريخ اللاعب مع النادي، عبر اجتماع رسمي يضم مجلس الإدارة والمدير الرياضي، بدلًا من مكالمة هاتفية من أحد موظفي إدارة الكرة".

وأتم "ننتظر تحديد موعد لتسوية المستحقات وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي".

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.