وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات

الأحد، 21 يونيو 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، عن تفاصيل إبلاغ اللاعب بقرار رحيله عن صفوف الفريق، رغم استمرار عقده.

ويتبقى في عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك موسم آخر.

أخبار متعلقة:
الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا تشكيل الزمالك - بانزا والجزيري أساسيان أمام إنبي.. وفتوح وثنائي الهجوم على دكة البدلاء الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي بذكريات عمر السعيد.. الجزيري يحرس الزمالك في الفوز على أوتوهو بالكونفدرالية

وقال حازم فتوح في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تفاجأنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي في وقت متأخر من الليل، يخبر اللاعب بانتهاء علاقته بالنادي، وأنه خارج الحسابات في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم في عقده".

وواصل "نتحفظ تمامًا على الطريقة غير الاحترافية التي تم بها إبلاغ لاعب كبير، وقائد داخل الفريق، والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزمالك، مثل سيف الجزيري".

وأردف "كان من المفترض أن يتم إنهاء العلاقة بشكل يليق بتاريخ اللاعب مع النادي، عبر اجتماع رسمي يضم مجلس الإدارة والمدير الرياضي، بدلًا من مكالمة هاتفية من أحد موظفي إدارة الكرة".

وأتم "ننتظر تحديد موعد لتسوية المستحقات وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي".

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.

نادي الزمالك سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا حسين الشحات مستمر مع الأهلي حتى 2028 مصدر من الزمالك لـ في الجول: القضية 18 تتعلق بعقوبة صلاح مصدق فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي القضية 18.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين وليد صلاح الدين: إمام عاشور يحتاج إدارة كاملة.. والمسافات كانت بعيدة مع ثلاثي الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين سيراميكا كليوباترا والجونة على ضم محمد علاء لبيب: أولويتنا هي فك القيد.. وهذا موقف معتمد جمال وجون إدوارد
أخر الأخبار
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي 58 ثاتيه | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو دقيقة | ميركاتو
خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران 59 دقيقة | في المونديال
وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك ساعة | في المونديال
في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531484/وكيل-الجزيري-لـ-في-الجول-الزمالك-أخبرنا-بانتهاء-العلاقة-التعاقدية-وننتظر-تسوية-المستحقات