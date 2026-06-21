كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك

الأحد، 21 يونيو 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

أيوب بوعدي - لاعب منتخب المغرب

يؤمن أيوب بوعدي لاعب وسط المغرب بأن منتخب بلاده أثبت أنه فريق قوي ومتماسك، بعدما وصل للنقطة الرابعة في مرحلة المجموعات بكأس العالم.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره الاسكتلندي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، بعدما تعادل مع البرازيل في الجولة الأولى.

وقال بوعدي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن سعداء جدا بالفوز أمام اسكتلندا. كانت مواجهة صعبة، لكننا أظهرنا تماسكا كبيرا".

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وأضاف "لقد تمكنا من الصمود، خاصة في الدقائق الأخيرة، خصوصا عندما شنّ المنتخب الاسكتلندي هجماته".

وسجل إسماعيل صيباري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية.

وتابع لاعب ليل الفرنسي "أثبتنا أننا فريق قوي ومتماسك، أمامنا مباراة أخرى وتركيزنا منصب بالكامل على تلك المباراة".

ويستعد المنتخب المغربي لملاقاة هايتي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتقام المباراة صباح الخميس 25 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

أيوب بوعدي المغرب
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