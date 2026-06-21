كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة

الأحد، 21 يونيو 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا - كأس العالم

تحوم الشكوك حول قدرة نيكو شلوتربيك مدافع منتخب ألمانيا على المشاركة في باقي مباريات منتخب بلاده في كأس العالم.

وكان شلوتربيك قد تعرّض لالتواء في الكاحل بعد 13 دقيقة من مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال يوليان ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "هناك اشتباه في تعرض نيكو لإصابة في أربطة الكاحل. الأمور لا تبدو جيدة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟ كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا كأس العالم - السخيري: منتخب تونس ليس في مستوى المونديال كأس العالم - مورياسو: قادرون على تحقيق الانتصار مهما تغيرت الأسماء.. وأمامنا مساحة أكبر للتطور

وذكرت جريدة بيلد أن شلوتربيك عاد مع بعثة المنتخب الألماني برفقة زوجته إلى مقر إقامة الفريق عقب اللقاء.

Image

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني سيُتخذ يوم الأحد قراره بشأن استمرار مدافع بوروسيا دورتموند في البطولة من عدمه.

وذلك بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي.

Image

وأوضح التقرير أن شلوتربيك واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة مستعينا بمسكن للألم، قبل أن يطلب استبداله بين الشوطين.

وفاز منتخب ألمانيا على كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في أمريكا.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي، وتعادل منتخب ألمانيا بقدم البديل دينيز أونداف الذي سجل أيضا الهدف الثاني.

وأصبح منتخب ألمانيا ثالث المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ32 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

نيكو شلوتربيك ألمانيا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك اتحاد الكرة الإيراني: فيفا لم يقم بأي إجراء خاص تجاه الشكوى التي قدمناها كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟ كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا رئيس الاتحاد السعودي: يمكننا تحقيق مفاجأة أخرى كما فعلنا أمام الأرجنتين في 2022 مدرب إيران: نعترض على طريقة التعامل معنا.. وسنقاتل لتقديم أفضل ما لدينا ضد بلجيكا كأس العالم - مورياسو: قادرون على تحقيق الانتصار مهما تغيرت الأسماء.. وأمامنا مساحة أكبر للتطور كأس العالم - السخيري: منتخب تونس ليس في مستوى المونديال
أخر الأخبار
كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك 2 دقيقة | في المونديال
في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا 11 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة 56 دقيقة | في المونديال
آس: ريال مدريد يراقب بوعدي وينتظر الوقت المناسب لتقديم عرضه الأول ساعة | ميركاتو
اتحاد الكرة الإيراني: فيفا لم يقم بأي إجراء خاص تجاه الشكوى التي قدمناها ساعة | في المونديال
حسين الشحات مستمر مع الأهلي حتى 2028 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟ 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531481/كأس-العالم-مخاوف-من-غياب-مدافع-ألمانيا-حتى-نهاية-البطولة