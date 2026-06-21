آس: ريال مدريد يراقب بوعدي وينتظر الوقت المناسب لتقديم عرضه الأول

عاد ريال مدريد إلى عاداته المفضلة في متابعة نجوم كأس العالم، مع انطلاق نسخة 2026، بحثا عن صفقة جديدة تخرج من قلب البطولة الكبرى للمنتخبات.

ورغم امتلاك النادي الملكي بالفعل لعدد من أبرز نجوم العالم، فإن أعين المسؤولين في فالديبيباس لا تغفل عما يحدث في أمريكا الشمالية، حيث تُجرى متابعة دقيقة لعدة أسماء برزت بقوة خلال الأسابيع الأولى من المنافسات.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن المغربي أيوب بوعدي، الذي لفت الأنظار بأدائه الجريء وثقته الكبيرة في إخراج الكرة، ليصبح حديث المتابعين ومحل إعجاب عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وأوضح التقرير أن النادي الملكي يراقب عن كثب اللاعب المغربي الشاب، باعتباره مرشحا بارزا ليكون نجم البطولة الصاعد، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها حتى الآن.

ولا يقتصر اهتمام ريال مدريد على بوعدي فقط، إذ توجد أسماء أخرى على طاولة المتابعة داخل فالديبيباس، مع استمرار التقييم الفني لما يقدمه اللاعبون خلال منافسات المونديال.

ويُعرف ريال مدريد بعادته القديمة في الخروج بصفقات كبرى من قلب كأس العالم، وهو ما قد يتكرر مجددًا مع اقتراب مراحل الحسم في البطولة.