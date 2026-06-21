اتحاد الكرة الإيراني: فيفا لم يقم بأي إجراء خاص تجاه الشكوى التي قدمناها

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتخذ أي إجراء خاص لتمكين المنتخب الإيراني من الحضور المبكر إلى أمريكا قبل المباريات.

ويستعد منتخب إيران لملاقاة بلجيكا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات مساء يوم الأحد.

وأفادت وكالة تسنيم ان موقع اتحاد الكرة الإيراني كتب: "غادر لاعبو منتخب إيران معسكرهم التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية متجهين إلى لوس أنجلوس قبل يوم واحد فقط من موعد مباراتهم مع بلجيكا.

وذلك بعد أن كان جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، قد دخل غرفة خلع الملابس للمنتخب الوطني عقب مباراة إيران ونيوزيلندا، ووعد بتقديم المساعدة والتعاون من جانب الفيفا لتوفير ظروف منصفة ومتساوية مع الفرق الأخرى للمنتخب الإيراني".

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بعد دخول إنفانتينو إلى غرفة خلع الملابس للمنتخب الإيراني، تولدت آمال بأن تتساوى ظروف منتخب إيران مع باقي الفرق، لكن في النهاية لم يقم فيفا بأي إجراء خاص، ولم تسمح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها أحد المضيفين الثلاثة لكأس العالم، للمنتخب الإيراني بالحضور قبل يومين من مباراته مع بلجيكا وإجراء عملية التكيف مع الأوضاع، وفقا لما قاله اتحاد الكرة الإيراني.

وأوضح أن المنتخب البلجيكي، منافس إيران، وصل إلى لوس أنجلوس منذ يوم الجمعة، وتمكن من خوض تدريبه الساعة 12 ظهراً، أي قبل 24 ساعة من المباراة.

وتملك كل فرق المجموعة، مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا، نقطة واحدة من التعادل في المباراة الأولى.