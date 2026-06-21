كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟

الأحد، 21 يونيو 2026 - 12:41

كتب : FilGoal

علي العابدي - تونس

شنت الصحافة التونسية هجوما كبيرا على عناصر المنتخب التونسي بعد ضمان توديع نسور قرطاج لكأس العالم بشكل مبكر قبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا في دور المجموعات.

وتعرض المنتخب التونسي لهزيمة كبيرة أمام اليابان بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهم لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات الخاصة بالمجموعة السادسة.

ماذا قالت الصحافة التونسية عن هزيمة منتخبها أمام اليابان؟

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عنونت جريدة الصباح بـ: مع أداء مخجل ومهين.. اليابان توجه صفعة جديدة لمنتخب تونس.

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فيما كتبت إذاعة موزاييك التونسية: المنتخب يواصل نكساته في المونديال ويتلقى رباعية نظيفة من اليابان.

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فيما عنونت جريدة الشروق التونسية بـ: وداع مبكر ومؤلم.. المنتخب التونسي يدفع ثمن أخطاء متكررة في المونديال.

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وأعلنت إذاعة ديوان إف إم: منتخب تونس ينهزم برباعية ويغادر المونديال.

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وكتبت تونس الرقمية: المنتخب التونسي يغادر المونديال بعد الهزيمة أمام اليابان.

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سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

وأقيمت المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك بقيادة تحكيمية رومانية من إشتفان كوفاتش.

وظهر الحكام بطاقم خاص يحمل ألوانا ذهبية وشارة تحمل رقم المباراة 1000، وكذلك اللاعبين.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

منتخب تونس منتخب اليابان كأس العالم
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