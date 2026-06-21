كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا

طالب هيرفي رينار مدرب منتخب تونس لاعبيه بضرورة الظهور بشكل جيد أمام هولندا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من أجل تخفيف ألم توديع كأس العالم.

وتلقى نسور قرطاج هزيمة ثقيلة أمام اليابان برباعية نظيفة في ثاني مباريات الفريق بكأس العالم 2026، بعد الخسارة من السويد 1-5 في الجولة الافتتاحية.

وقال رينار تصريحات للصحفيين: "لا يمكننا أن نرضى بنتيجة كهذه. في الشوط الأول كنا عاجزين عن الخروج بالكرة. قمنا بذلك بشكل جيد خلال أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، لكننا كنا متساهلين جداً من الناحية الدفاعية".

وأضاف "الخسارة من اليابان برباعية نظيفة مؤلمة وتعكس الفارق بين المنتخبين. هذا ليس الأداء الذي كنا نتمنى تقديمه، لكن علينا أن نتحمل المسؤولية حتى النهاية".

وأردف المدرب الفرنسي "من الصعب الحفاظ على المعنويات. لكن اللاعبين حاولوا، وواجهنا فريقا متفوقا علينا بوضوح".

وأكمل "الأمر ليس سهلا على اللاعبين، فنحن نعلم أننا ودعنا البطولة، ولذلك يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة".

وأتم المدرب الذي أخلف صبري لموشي بعد خسارة أول مباراة "رغم فقدان فرص التأهل علينا أن نبقى في كامل تركيزنا وأن نقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وودع المنتخب التونسي كأس العالم، بعدما مني بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان 0-4، في المباراة الألف في تاريخ المسابقة.

وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد 1-5 في الجولة الافتتاحية، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفي رينار.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.