مدرب إيران: نعترض على طريقة التعامل معنا.. وسنقاتل لتقديم أفضل ما لدينا ضد بلجيكا

أكد أمير قلنوي مدرب إيران أن فريقه يواجه صعوبات أكبر قبل مباراة بلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم.

وقال أمير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نحن لم نتقدم بشكوى، بل عبّرنا عن استيائنا. قبل المباراة السابقة كان لدينا 24 ساعة للوصول إلى لوس أنجلوس، أما هذه المرة فمُنحنا أقل من 16 ساعة فقط، واضطررنا لإجراء حصة تدريبية غير مكتملة، ما جعل مهمتنا أكثر صعوبة".

وأضاف "كرة القدم يجب أن تسودها الأخلاق والإنسانية، لكن ما حدث معنا لم يكن جيداً. ومع ذلك أشكر المسؤولين لأننا هذه المرة تمكنا من الوصول إلى الفندق بسرعة بعد دخولنا الولايات المتحدة".

وعن المشاكل الدفاعية للمنتخب الإيراني، قال: "عانينا في المباراة الماضية من أخطاء فردية ومشكلات دفاعية. ضيق الوقت لم يسمح لنا بإجراء تدريبات الاستشفاء والعمل التكتيكي بالشكل المطلوب. وستكون هناك بعض التغييرات مقارنة بالمباراة السابقة".

وتابع "بلجيكا منتخب كبير ويحظى بكل الاحترام، وهو من أفضل منتخبات العالم، لكن الحقيقة تظهر عندما يطلق الحكم صافرة البداية".

وأردف "لدينا خططنا الخاصة، والأهم أن ينفذ اللاعبون التعليمات التكتيكية. نملك لاعبين جيدين قادرين على اللعب من أجل إيران بكل قلوبهم".

وشكر حكومة وشعب المكسيك ونادي تيخوانا على حسن الاستقبال، مؤكداً أنهم جعلوا المنتخب الإيراني لا يشعر بالغربة وعوضوا الكثير من المعاملة غير الجيدة التي تعرض لها الفريق خلال البطولة.

وتحدث قلنوي عن الصعوبات خارج الملعب قائلاً: "لدينا تحديات كثيرة، خاصة خارج أرضية الميدان. تأخر وصولنا إلى البطولة ولم نحصل على أسبوعين للتأقلم كما كنا نحتاج. كما أن رئيس الاتحاد ومدير الفريق وعدداً من المسؤولين لم يتمكنوا من مرافقتنا. هذه الأمور تتعارض مع روح كرة القدم."

وأكمل "لو أردنا إنفاق مليارات الدولارات، لما استطعنا أن نُثبت للعالم عدالة قضيتنا كما فعلت هذه التصرفات. لقد أظهرت هذه المعاملة مدى الظلم الذي نتعرض له. آمل أن يسود السلام والهدوء في العالم دائماً، وألا تتكرر مثل هذه الممارسات في بطولات كأس العالم المقبلة".

وعن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قال: "لم أقل إنه ساعدنا، بل قلت إنه يحاول. أعلم أنه يبذل جهده لتقليل المشاكل، وقد قيل لنا إننا سنتمكن من السفر إلى سياتل قبل مباراتنا الثالثة بيومين، لكن كان من الأفضل تطبيق ذلك منذ البداية".

وختم حديثه قائلاً: "نحن هنا من أجل كرة القدم وليس السياسة. نعترض على طريقة التعامل معنا فقط. بلجيكا وصلت إلى لوس أنجلوس قبل يومين من المباراة وحصلت على وقت كافٍ للاستشفاء، بينما وصلنا نحن قبل 16 ساعة فقط. رغم ذلك أعتقد أننا مستعدون بدنياً وذهنياً، وسنقاتل من أجل تقديم أفضل ما لدينا".