رومانو: ليفربول يرفع عرضه لضم ديوماندي

يستعد ليفربول لتقديم عرض جديد لضم الإيفواري يان ديوماندي جناح لايبزيج، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وذلك بعد رفض عرضه الأول البالغ 100 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن لايبزيج يصرّ على الإبقاء على ديوماندي لموسم إضافي، بينما يفضل اللاعب الرحيل الآن.

ولا يزال باريس سان جيرمان ضمن المهتمين بضم اللاعب، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، في انتظار قرار اللاعب بشأن وجهته المقبلة.

قبل أيام، كشفت شبكة ذا أثليتك أن العرض الذي بلغ 100 مليون يورو جاء بعد مفاوضات مستمرة مع النادي الألماني، في ظل رغبة ليفربول في حسم الصفقة.

ويتفوق ليفربول حاليا في سباق التعاقد مع اللاعب من حيث الشروط الشخصية المقدمة له.

في المقابل، يتمسك لايبزيج باستمرار اللاعب، ويخطط لتمديد تعاقده، حيث لن يوافق على رحيله إلا مقابل عرض يتجاوز 130 مليون يورو.

وقدم ديوماندي موسما مميزا، إذ سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة في الدوري الألماني، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويشارك اللاعب مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم، وبدأ مشواره بأداء مميز أمام الإكوادور.

وخلال المباراة، كان اللاعب الأكثر تأثيرا، إذ صنع فرصا عديدة ونجح في المراوغات، ليساهم في فوز منتخب بلاده بهدف دون رد.

ويعد ديوماندي من أبرز المواهب الصاعدة، بعدما بدأ مسيرته قبل أقل من عامين في أكاديمية بالولايات المتحدة، قبل انتقاله إلى ليجانيس ثم لايبزيج.

ورغم ذلك، يدرس النادي الإنجليزي خيارات بديلة تحسبا لفشل الصفقة.

ومن بين الأسماء المطروحة يانكوبا مينتيه وسعيد الملة وماتياس فيرنانديز باردو.

وكان ليفربول قد أعلن ضم فيكتور مونيوز لاعب أوساسونا خلال فترة الانتقالات الصيفية.