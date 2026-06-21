كأس العالم - مورياسو: قادرون على تحقيق الانتصار مهما تغيرت الأسماء.. وأمامنا مساحة أكبر للتطور

الأحد، 21 يونيو 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو

كشف هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، أن المنتخب قادر على تحقيق الانتصار في كافة المباريات مهما كانت الغيابات وأهميتها.

وحقق منتخب اليابان انتصارا كبيرا أمام تونس بنتيجة 4-0 في مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وقال هاجيمي في المؤتمر الصحفي: "نقاتل ونتقدم خطوة بخطوة، بالطبع من المؤسف أن يغادر المصابون الفريق، لكن من مبادئنا أن الفريق قادر على الفوز والعمل بكفاءة مهما تغيرت الأسماء".

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وواصل "بذلنا أقصى ما لدينا وقدمنا الاحترام الكبير للمنتخبات التي نواجهها، ونهدف دائماً إلى التطور ومواجهة التحديات بشجاعة، وهذان هما الركيزتان الأساسيتان في فريقنا".

وأردف "جاء الكثير من اليابانيين لتشجيعنا، كما أن عددا كبيرا من الجماهير المكسيكية دعم اليابان أيضا، هذا الدعم كان نقطة محورية، أود أن أشكر الجماهير اليابانية والمكسيكية معا".

وأتم "أنا واثق من أن اللاعبين يلعبون بثقة، لأن الأفضل في اللحظة الحالية هو تحقيق النتائج المميزة، ما زال لدينا لاعبون أصحاب خبرة، وهناك مساحة أكبر للتطور كفريق".

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

وأقيمت المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك بقيادة تحكيمية رومانية من إشتفان كوفاتش.

وظهر الحكام بطاقم خاص يحمل ألوانا ذهبية وشارة تحمل رقم المباراة 1000، وكذلك اللاعبين.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

كأس العالم منتخب تونس منتخب اليابان
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