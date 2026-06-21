كأس العالم - السخيري: منتخب تونس ليس في مستوى المونديال

الأحد، 21 يونيو 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

تونس - اليابان

أكد إلياس السخيري قائد المنتخب التونسي أن الكرة التونسية تحتاج إلى مراجعات عميقة وإصلاحات جذرية على مختلف المستويات بعد خيبة الأمل بتوديع كأس العال.

وتلقى نسور قرطاج هزيمة ثقيلة أمام اليابان برباعية نظيفة في ثاني مباريات الفريق بكأس العالم 2026، بعد الخسارة من السويد 1-5 في الجولة الافتتاحية.

وقال السخيري في تصريحات نقلتها إذاعة موازييك التونسية: "العديد من المنتخبات الإفريقية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التكوين أو البنية التحتية أو التخطيط الرياضي، المنافسة أصبحت أكثر صعوبة من السابق".

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وأضاف "الكرة التونسية لا يمكنها مواصلة السير بنفس الأساليب الحالية، لابد من إصلاحات شاملة تشمل الإدارة والتكوين".

وشدد لاعب آينتراخت فرانكفورت: "المنتخب الحالي لا يملك المستوى للمشاركة في كأس العالم".

وودع المنتخب التونسي كأس العالم، بعدما مني بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان 0-4، في المباراة الألف في تاريخ المسابقة.

وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد 1-5 في الجولة الافتتاحية، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفي رينار.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

تونس اليابان إلياس السخيري
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