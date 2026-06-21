كأس العالم - العابدي: خضنا المونديال بفريق لم يلعب معا من قبل

توجه علي العابدي مدافع المنتخب التونسي باعتذاره للجماهير التونسية على النتيجة القاسية التي مني بها المنتخب في كأس العالم 2026 ضد اليابان برباعية يوم الأحد وذلك بعد خماسية مذلة مني بها المنتخب ضد السويد يوم الاثنين الماضي.

وقال العابدي في تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك أن الظروف التي سبقت البطولة لم تكن مثالية، مشيرا إلى أن المشكلة جماعية باعتبار أن المنتخب خاض المونديال بفريق ثان لم يتح له فرصة اللعب معا لفترة كافية من أجل تحقيق الانسجام المطلوب.

وأضاف "إجراء تغييرات واسعة قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم، مع استبعاد عدد من عناصر الخبرة وتعويضهم بلاعبين شبان، جعل المهمة أكثر صعوبة على اللاعبين".

وأكمل "بناء منتخب قادر على المنافسة يحتاج إلى الوقت والاستقرار".

ويرى العابدي أن أغلب المنتخبات المشاركة في البطولة بدأت استعداداتها منذ عدة أشهر، بينما وجد المنتخب التونسي نفسه أمام تحديات كبيرة في فترة قصيرة، معتبرا أن ما حدث لا يمكن أن يكون أساساً لمشاركة ناجحة في حدث عالمي بحجم كأس العالم.

وودع المنتخب التونسي كأس العالم، بعدما مني بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان 0-4، في المباراة الألف في تاريخ المسابقة.

وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد 1-5 في الجولة الافتتاحية، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفي رينار.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا بعد خوض أول جولتين.

سجل رباعية اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (2) وجونيا إيتو.

وحملت مباراة تونس ضد اليابان رقما قياسيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.