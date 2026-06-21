كأس العالم - هل يجلس العويس على مقاعد بدلاء السعودية أمام إسبانيا؟

غاب محمد العويس، حارس المنتخب السعودي عن التقسيمة الفنية الأخيرة للأخضر قبل مواجهة إسبانيا.و

ويصطدم الفريقان ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026 يوم الأحد.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن العويس بقي على مقاعد البدلاء خلال التقسيمة، بعدما أنهى برنامجًا تدريبيًّا خاصًا قبل بدايتها.

وفسر الاتحاد السعودي لوسائل الإعلام أن غياب الحارس عن المناورة يعود إلى انتهاء التدريبات الخاصة المخصصة له.

ويعد العويس الحارس الأساسي للأخضر في البطولة الجارية، إذ شارك أمام أوروجواي في الجولة الأولى، وأسهم في خروج المنتخب بنقطة التعادل 1ـ1.

وعاد العويس للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد اكتفائه بأداء تمارين استرجاعية خلال اليومين الماضيين وبات جاهزا لمواجهة إسبانيا.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة إسبانيا، بعدما افتتح مشواره بالتعادل أمام أوروجواي، فيما دخل المنتخب الإسباني اللقاء بعد تعادله سلبًا مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وظهر العويس بشكل رائع أمام أوروجواي في الجولة الأولى وقام بـ9 تصديات في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

ويدير الحكم البرازيلي رفاييل كلاوس مباراة السعودية وإسبانيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

إسبانيا×السعودية

حكم الساحة: البرازيلي رفاييل كلاوس

المساعد الأول: البرازيلي دانيلو مانيس

المساعد الثاني: البرازيلي رودريجو فيجريدو

الحكم الرابع: الكولومبي أندريس روخاس

الحكم مساعد احتياطي: الكولومبي أليكساندر جوزمان