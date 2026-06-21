مباريات اليوم الأحد 21 يونيو وفجر الاثنين.. مصر من أجل التأهل وبلجيكا ضد إيران

الأحد، 21 يونيو 2026 - 10:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بلجيكا في كأس العالم تصوير: محمد جمال تاج الدين

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 اليوم الأحد وصباح الإثنين.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويظهر منتخب مصر في مباراته الثانية أمام نيوزيلندا بالمجموعة السابعة والهدف تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب بلجيكا ضد إيران في المجموعة ذاتها.

وسيواجه منتخب السعودية نظيره الإسباني في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

كأس العالم

إسبانيا × السعودية.. تقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن ماكس1.

بلجيكا × إيران.. تنطلق المباراة عند العاشرة مساء على قناة بي إن ماكس2.

أوروجواي × كاب فيردي.. تبدأ المباراة عند الواحدة صباحا عبر بي إن ماكس1.

مصر × نيوزيلندا.. في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة عبر بي إن ماكس2.

منتخب مصر كأس العالم مباريات اليوم
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