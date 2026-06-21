كأس العالم - صاحب الثنائية الأولى.. أوياسي أويدا رجل مباراة تونس ضد اليابان
الأحد، 21 يونيو 2026 - 09:42
كتب : FilGoal
حقق أوياسي أويدا جائزة رجل مباراة تونس ضد اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لـ كأس العالم 2026.
وانتصر منتخب اليابان برباعية دون مقابل على تونس، وودع نسور قرطاج المسابقة مبكرا بعد مباراتين بشكل رسمي.
وأصبح أويدا أول لاعب ياباني يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم.
وشارك أويدا في 84 دقيقة سجل ثنائية ولم يكتف بذلك بل وصنع هدفا.
وأطلق لاعب فينيورد الهولندي 5 تسديدات على مرمى أيمن دحمان حارس نسور قرطاج.
اللاعب البالغ 27 عاما مرر 9 تمريرات صحيحة من أصل 14، وتحصل على خطأ لصالحه، وأكمل مراوغة صحيحة من أصل 2.
كما فاز بـ 3 صراعات هوائية من أصل 4، واستعاد الكرة مرتين.
ملخص مباراة تونس واليابان | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/iCCXqCtswq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026
ولأول مرة يسجل منتخب اليابان 4 أهداف في مباراة واحدة أو يفوز بفارق 4 أهداف في كأس العالم.
كما أصبح أول فريق آسيوي يحقق الفوز بفارق 4 أهداف في كأس العالم.
وأصبح منتخب تونس أول فريق يخسر أول مباراتين في كأس العالم بفارق 4 أهداف أو أكثر منذ اليونان في 1994.
وأخيرا بات منتخب تونس ثاني فريق يستقبل 9 أهداف بعد أول جولتين في مجموعات كأس العالم بعد زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) والتي استقبلت 11 هدفا في 1974.
الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.
ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.
وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا.