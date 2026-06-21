كأس العالم - صاحب الثنائية الأولى.. أوياسي أويدا رجل مباراة تونس ضد اليابان

الأحد، 21 يونيو 2026 - 09:42

كتب : FilGoal

أوياسي أويدا - اليابان

حقق أوياسي أويدا جائزة رجل مباراة تونس ضد اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لـ كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب اليابان برباعية دون مقابل على تونس، وودع نسور قرطاج المسابقة مبكرا بعد مباراتين بشكل رسمي.

وأصبح أويدا أول لاعب ياباني يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم.

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وشارك أويدا في 84 دقيقة سجل ثنائية ولم يكتف بذلك بل وصنع هدفا.

وأطلق لاعب فينيورد الهولندي 5 تسديدات على مرمى أيمن دحمان حارس نسور قرطاج.

اللاعب البالغ 27 عاما مرر 9 تمريرات صحيحة من أصل 14، وتحصل على خطأ لصالحه، وأكمل مراوغة صحيحة من أصل 2.

كما فاز بـ 3 صراعات هوائية من أصل 4، واستعاد الكرة مرتين.

ولأول مرة يسجل منتخب اليابان 4 أهداف في مباراة واحدة أو يفوز بفارق 4 أهداف في كأس العالم.

كما أصبح أول فريق آسيوي يحقق الفوز بفارق 4 أهداف في كأس العالم.

وأصبح منتخب تونس أول فريق يخسر أول مباراتين في كأس العالم بفارق 4 أهداف أو أكثر منذ اليونان في 1994.

وأخيرا بات منتخب تونس ثاني فريق يستقبل 9 أهداف بعد أول جولتين في مجموعات كأس العالم بعد زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) والتي استقبلت 11 هدفا في 1974.

الفوز رفع رصيد اليابان لـ 4 نقاط خلف هولندا بفارق الأهداف، فيما ظل منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، وودع منتخب تونس البطولة مبكرا بدون رصيد بعد جولتين.

ويلتقي منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع هولندا، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره السويدي.

وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين بعد هايتي وتركيا.

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