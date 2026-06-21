كأس العالم – موعد مباراة تونس ضد هولندا.. والقنوات الناقلة

الأحد، 21 يونيو 2026 - 09:31

كتب : FilGoal

علي العابدي - تونس

تتبقى مباراة أخيرة لـ منتخب تونس بعدما ودع نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي إذ سيواجه هولندا ضمن مباريات المجموعة 5.

وخسر منتخب تونس من اليابان بنتيجة 4-0 ليظل دون فوز في المركز الأخير بالمجموعة.

فيما فاز منتخب هولندا بنتيجة 5-1 على السويد وارتقى للصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، وبفارق نقطة عن السويد الثالث.

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وأصبح منتخب تونس ثالث المودعين لكأس العالم 2026 بعد الخسارة من السويد 5-1 واليابان 4-0، خلف هايتي وتركيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة في الثانية من صباح الجمعة 26 يونيو.

ويستضيف ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي اللقاء.

ويتسع الملعب لـ 74 ألف مشجع.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و3.

تاريخ المواجهات

التقى منتخبا تونس وهولندا مرتين من قبل وديا الأولى في 1994 والثانية في 2009.

وانتهت المباراتين بالتعادل بين المنتخبين، الأولى بنتيجة 2-2 والثانية بنتيجة 1-1.

تونس كأس العالم هولندا موعد مباراة تونس
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