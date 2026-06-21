كأس العالم - بوبيستا: نحن نمثل إفريقيا بكل المشاكل التي نواجهها داخل قارتنا

شدد بوبيستا مدرب كاب فيردي أن فريقه يمثل قارة إفريقيا وأحلام شبابها في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كاب فيردي لخوض مباراته الثانية ضد أوروجواي في دور المجموعات بعدما تعادل سلبيا مع إسبانيا في أول جولة.

وقال بوبيستا في المؤتمر الصحفي: "نحن لا نمثل كاب فيردي فحسب، بل نمثل إفريقيا أيضا، بكل المشاكل التي نواجهها داخل قارتنا".

وأضاف "إن قدرة بلد مثل بلدنا على تحقيق هذا الحلم والتواجد هنا للتنافس مع أفضل الفرق في العالم تعني أن أي طفل في إفريقيا يمكنه أن يحقق هذا الحلم."

وأكمل "الهدف هو أن يساعدهم هذا الحلم على الإيمان بأنهم قادرون على تحقيق أي هدف."

وأضاف عن كيفية تكوين المنتخب من اللاعبين المولودين في الشتات مجيبا: "أمضينا سنوات عديدة في العمل والبحث والسعي حتى يتمكن العالم من معرفة بلدنا".

وتابع "يمكنك أن ترى مدى سعادة شعبنا في كل مكان بسبب ما حققه المنتخب."

وأوضح "لكن الأهم من ذلك، أن المنتخب يُظهر هويتنا: التنظيم، والقتال من أجل الأشياء حتى مع العلم بصعوبتها، والقتال لتحقيقها بشخصية وعزيمة."

وردا على هل سيلعب ضد أوروجواي مثلما فعل ضد إسبانيا قال: "كنا نود أن نقدم المزيد من الناحية الهجومية، لكن علينا أن نفهم جودة إسبانيا".

وأتم "من الواضح أننا نشعر بأننا نستطيع أن نقدم المزيد هجومياً، وسنحاول فعل ذلك في المباراتين المقبلتين".

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة كاب فيردي بعدما انتهت مباراتي الجولة الأولى بالتعادل.

أوروجواي تعادلت مع السعودية 1-1، فيما حققت كاب فيردي النقطة الأولى تاريخيا في كأس العالم بتعادل سلبي مع إسبانيا.