كأس العالم - ناجلسمان: فزنا بجدارة على كوت ديفوار.. وأونداف قادر على المشاركة فورا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 08:40

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا

وصف يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا أن الفوز الذي تحقق ضد كوت ديفوار جاء عن جدارة.

وقلب الألمان الطاولة على الأفيال وفازوا بنتيجة 2-1 وحجزوا بطاقة التأهل لدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بفوزنا بالمباراة. في النهاية، فزنا بها عن جدارة".

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وأشاد ناجلسمان بالبديل أونداف: "عندما تظهر المساحات، يكون بارعا في التحرك".

وشارك أونداف في الدقيقة 60 وأدرك التعادل في الدقيقة 68 ثم خطف هدف الفوز أمام الأفيال في الدقيقة 90+4.

وردا على إمكانية مشاركته أساسيا ضد الإكوادور في الجولة الأخيرة قال: "دينيز ليس من النوع الذي يحتاج إلى تحضير؛ فهو قادر على المشاركة فورا".

وعن إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة بعد استراحة شرب المياه أوضح: "أردت أن أحرك شيئا ما من خلال إشراكهم".

وأتم عن طموحه "لدينا طموحات عالية، لكنني أعتقد أن كل فريق يشارك في كأس العالم لديه طموحات عالية، من المهم دائمًا التركيز على الخطوات التالية".

ويساهم أونداف بهدف لكل 11 دقيقة في المباريات بكأس العالم حتى الآن.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

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