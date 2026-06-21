كأس العالم - بيبلسا: استراحة شرب المياه لا تُضيف شيئا لكرة القدم

الأحد، 21 يونيو 2026 - 08:33

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

اعترض مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ منتخب أوروجواي على مدة استراحة شرب المياه والمقدرة بـ 3 دقائق خلال كأس العالم 2026.

واعتمد فيفا إيقاف المباريات في الدقيقة 22 من الشوطين لمدة 3 دقائق لمنح اللاعبين استراحة لشرب المياه لتفادي ارتفاع درجات الحرارة في البطولة المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي: "تقسيم المباراة إلى 4 أشواط بدلا من شوطين يغير مفهوم ما تم بناؤه لتفسير كرة القدم".

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وأضاف "هذا التغيير الثقافي لا يُضيف شيئا، بل يُنقص الكثير. أقول فقط إن كرة القدم قبل هذا القرار كانت لها سمة مميزة، أما الآن فلها سمة أخرى. الناس يُحبّون اللعبة بسبب سماتها المميزة".

وأردف "بالطبع، نحن نُشيد ونُقدر التكنولوجيا مثل تقنية حكم الفيديو المساعد، فالتكنولوجيا تُتيح فرصا أكثر. هناك غرض آخر من فترات الراحة، والاستنتاجات التي أتوصل إليها هنا ليست بالضرورة رأيي الشخصي، بل هي انعكاس لما أسمعه أيضا".

وسبق أن أبدى كل من ديديه ديشامب وماوريسيو بوكيتينو عدم قبول الفكرة لتأثيرها على أحداث المباراة.

وأوضح بيلسا أن الفريق تعلم من الدرس أمام السعودية: "استحوذنا على الكرة كثيرا ولم نخلق سوى عدد قليل جدا من الفرص في الشوط الأول، في الشوط الثاني، تميز الأداء بالرشاقة والاستحواذ الهجومي، وكان أكثر حيوية بطبيعته مع مستوى عالٍ من الحركة."

وردا على كيفية تحفيز داروين نونيز الذي لم يسجل في آخر 14 مباراة مع المنتخب، أجاب: "أي لاعب كرة قدم يشارك في كأس العالم لا يحتاج إلى أي حافز، أي شخص يشارك فيها يصبح متحمسا للغاية".

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة كاب فيردي بعدما انتهت مباراتي الجولة الأولى بالتعادل.

أوروجواي تعادلت مع السعودية 1-1، فيما حققت كاب فيردي النقطة الأولى تاريخيا في كأس العالم بتعادل سلبي مع إسبانيا.

أوروجواي إسبانيا كأس العالم كاب فيردي
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