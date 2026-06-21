كأس العالم - فاي: نشعر الإحباط أكثر بعد الهزيمة أمام ألمانيا.. ومصيرنا بأيدينا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 08:19

كتب : FilGoal

إيميريس فاي - كوت ديفوار

أبدى إيمريس فاي المدير الفني لـ كوت ديفوار إحباطه بعد الخسارة من ألمانيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وقلب الألمان تأخرهم لفوز على الأفيال بنتيجة 2-1 بفضل هدفي دينيز أونداف.

وقال فاي للصحفيين: "نشعر الإحباط أكثر بعد الهزيمة خاصة أننا تقدمنا في النتيجة أمام فريق قوي".

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وأضاف "فارق الخبرة كان واضحا، أتيحت لنا فرصة لحسم اللقاء وكنا بحاجة للتسجيل لكن كنا مترددين".

وأردف "سنستخدم هذه المباراة كدرس لمحاولة تحسين الأخطاء، ونقاط ضعفنا التي لا تزال لدينا، وهذا سيساعدنا على الوصول إلى أبعد مدى ممكن".

وأتم " مصيرنا لا يزال بين أيدينا، أو بأقدامنا".

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي، وتعادل منتخب ألمانيا بقدم البديل أونداف الذي سجل أيضا الهدف الثاني.

وأصبح منتخب ألمانيا ثالث المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ32 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

إيميريس فاي كوت ديفوار كأس العالم ألمانيا
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