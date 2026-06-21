كأس العالم - لاعب كاب فيردي: تأثير مورينيو بالغ الأهمية عليّ.. والمدربون الآخرون ليسوا مثله

كشف سيدني لوبيز لاعب كاب فيردي تأُثير جوزيه مورينيو على مسيرته الرياضية بعدما لعب تحت قيادته في بنفيكا البرتغالي.

ويستعد سيدني للمشاركة مع منتخب بلاده لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال لاعب كاب فيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كان له دور بالغ الأهمية في مسيرتي. إنه أحد أفضل المدربين في التاريخ، وكان له تأثير كبير عليّ".

وأضاف "أعتقد أنني لو واصلت العمل معه، لكنت حققت مسيرة أفضل، ولكن، بسبب تقلبات الحياة، هو الآن في ريال مدريد وأنا في طرابزون سبور. لكن العمل تحت قيادته كان شرفا لي".

وذكر اللاعب موقفا جمعه بالبرتغالي قائلا: "مورينيو صريح للغاية. أتذكر يوما لم أقدم فيه أداءً جيدا في إحدى المباريات مع بنفيكا، وفي اليوم التالي جاء إليّ وقال: سيدني، لعبت بشكل سيء للغاية بالأمس".

وأردف "إنه دائما ما يتحدث إليك بصراحة وصدق. وعندما تقدم أداءً جيدا، يخبرك بذلك. المدربون الآخرون ليسوا مثله، فهم ليسوا بهذه الصراحة. يقولون لك شيئا سلبيا، لكنهم يحاولون تصويره على أنه شيء لطيف أو إيجابي، مورينيو لا يفعل ذلك".

وأتم "مورينيو لا يمانع في قول ذلك لك وجها لوجه وإخبارك بالحقيقة. هذا أمر في غاية الأهمية".

الظهير البالغ 23 عاما لعب تحت قيادة مورينيو منذ يناير الماضي بعدما انضم من أشتريلا أمادورا مقابل 6 ملايين يورو.

وسينضم إلى طرابزون سبور التركي مقابل 7 ملايين عقب نهاية كأس العالم 2026.

وخاض الظهير 12 مباراة تحت قيادة مورينيو سجل خلالها هدفا وصنع 3.

وبقميص كاب فيردي شارك في كأس العالم لأول مرة لمدة 76 دقيقة في التعادل التاريخي مع إسبانيا سلبيا.