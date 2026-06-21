كأس العالم - مؤتمر جارسيا: لوكاكو أثبت جاهزيته أمام مصر.. وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد إيران

الأحد، 21 يونيو 2026 - 08:02

كتب : FilGoal

رودي جارسيا مدرب بلجيكا

شدد رودي جارسيا مدرب بلجيكا على صعوبة مهمة فريقه ضد إيران في كأس العالم.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد إيران مساء الأحد في تمام العاشرة مساء.

وقال رودي جارسيا في مؤتر صحفي: "لم نكن في المواقع الصحيحة داخل الملعب أمام مصر، لكننا نجحنا في تعديل ذلك أثناء المباراة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - هاني: نريد ترك بصمة تاريخية.. وزيكو: مباراة نيوزيلندا الأصعب كأس العالم - مساهمة كل 11 دقيقة.. أونداف رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور

وأضاف المدرب الفرنسي قبل مواجهة إيران "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا إذا أردنا الفوز على إيران".

وعن المهاجم روميلو لوكاكو أوضح "لوكاكو أثبت أمام مصر أنه قادر على اختراق الدفاعات الصعبة، لكن علينا أن نكون حذرين حتى لا نرهقه".

وأتم تصريحاته "قد نُغرى بمنحه دقائق أكثر مما يستطيع تحمله، لكننا نريده جاهزا طوال البطولة".

وكان منتخب بلجيكا تعادل مع مصر في الجولة الأولى من كأس العالم بهدف لكل منهما.

وتتساوى منتخبات المجموعة السابعة التي تضم: مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا ولكل منهم نقطة في رصيده قبل انطلاق الجولة الثانية.

إيران بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - صاحب الثنائية الأولى.. أوياسي أويدا رجل مباراة تونس ضد اليابان كأس العالم – موعد مباراة تونس ضد هولندا.. والقنوات الناقلة "يا ريتنا ما وصلنا" كأس العالم - بوبيستا: نحن نمثل إفريقيا بكل المشاكل التي نواجهها داخل قارتنا كأس العالم - ناجلسمان: فزنا بجدارة على كوت ديفوار.. وأونداف قادر على المشاركة فورا كأس العالم - بيبلسا: استراحة شرب المياه لا تُضيف شيئا لكرة القدم كأس العالم - فاي: نشعر الإحباط أكثر بعد الهزيمة أمام ألمانيا.. ومصيرنا بأيدينا كأس العالم - لاعب كاب فيردي: تأثير مورينيو بالغ الأهمية عليّ.. والمدربون الآخرون ليسوا مثله
أخر الأخبار
كأس العالم - صاحب الثنائية الأولى.. أوياسي أويدا رجل مباراة تونس ضد اليابان 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة تونس ضد هولندا.. والقنوات الناقلة 14 دقيقة | في المونديال
"يا ريتنا ما وصلنا" 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بوبيستا: نحن نمثل إفريقيا بكل المشاكل التي نواجهها داخل قارتنا 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ناجلسمان: فزنا بجدارة على كوت ديفوار.. وأونداف قادر على المشاركة فورا ساعة | في المونديال
كأس العالم - بيبلسا: استراحة شرب المياه لا تُضيف شيئا لكرة القدم ساعة | في المونديال
كأس العالم - فاي: نشعر الإحباط أكثر بعد الهزيمة أمام ألمانيا.. ومصيرنا بأيدينا ساعة | في المونديال
كأس العالم - لاعب كاب فيردي: تأثير مورينيو بالغ الأهمية عليّ.. والمدربون الآخرون ليسوا مثله ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531459/كأس-العالم-مؤتمر-جارسيا-لوكاكو-أثبت-جاهزيته-أمام-مصر-وعلينا-أن-نكون-في-أفضل-حالاتنا-ضد-إيران