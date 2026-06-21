كأس العالم - مؤتمر جارسيا: لوكاكو أثبت جاهزيته أمام مصر.. وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد إيران

شدد رودي جارسيا مدرب بلجيكا على صعوبة مهمة فريقه ضد إيران في كأس العالم.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد إيران مساء الأحد في تمام العاشرة مساء.

وقال رودي جارسيا في مؤتر صحفي: "لم نكن في المواقع الصحيحة داخل الملعب أمام مصر، لكننا نجحنا في تعديل ذلك أثناء المباراة".

وأضاف المدرب الفرنسي قبل مواجهة إيران "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا إذا أردنا الفوز على إيران".

وعن المهاجم روميلو لوكاكو أوضح "لوكاكو أثبت أمام مصر أنه قادر على اختراق الدفاعات الصعبة، لكن علينا أن نكون حذرين حتى لا نرهقه".

وأتم تصريحاته "قد نُغرى بمنحه دقائق أكثر مما يستطيع تحمله، لكننا نريده جاهزا طوال البطولة".

وكان منتخب بلجيكا تعادل مع مصر في الجولة الأولى من كأس العالم بهدف لكل منهما.

وتتساوى منتخبات المجموعة السابعة التي تضم: مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا ولكل منهم نقطة في رصيده قبل انطلاق الجولة الثانية.