كأس العالم - هاني: نريد ترك بصمة تاريخية.. وزيكو: مباراة نيوزيلندا الأصعب

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:52

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - محمد هاني

شدد محمد هاني ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثنائي منتخب مصر على ضرورة تحقيق الفوز على نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين في الساعة الرابعة فجرا في الجولة الثانية من المجموعة 7 لكأس العالم 2026.

وقال محمد هاني للصحفيين: "منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين لديها هدف واحد وهو أن ننترك بصمة تاريخية، بتخطي دور المجموعات والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة"

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ومن جانبه قال زيكو للصحفيين: "أغلقنا ملف مباراة بلجيكا، وتركيزنا على مباراة نيوزيلندا وهي المباراة الأصعب. نحتاج للفوز من تحقيق هدفنا والتأهل للدور التالي".

وانتهت المباراة الأولى بين إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2، فيما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف دون رد.

ويتساوى رباعي المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة لكل فريق.

موعد مباراة مصر المقبلة

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر محمد هاني كأس العالم نيوزيلندا مصطفى زيكو
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