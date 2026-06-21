كأس العالم - مساهمة كل 11 دقيقة.. أونداف رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:43

كتب : FilGoal

دينيز أونداف - ألمانيا

فاز الألماني دينيز أونداف بجائزة رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار والتي أقيمت لحساب الجولة الثانية من المجموعة 5 لكأس العالم 2026.

وشارك أونداف كبديل للمباراة الثانية على التوالي وسجل هدفين قاد بها ناسيونال مانشافت للتأهل لدور الـ 32 قبل جولة على النهاية.

وشارك أونداف في الدقيقة 60 وأدرك التعادل في الدقيقة 68 ثم خطف هدف الفوز أمام الأفيال في الدقيقة 90+4.

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وللمباراة الثانية على التوالي يساهم أونداف تهديفيا بعدما شارك كبديل ضد كوراساو وسجل هدفا وصنع 2 في اللقاء.

الدولي الألماني أصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية في كأس العالم 2026 برصيد 5 مساهمات بواقع 3 أهداف وتمريران حاسمتان.

ويساهم أونداف بهدف لكل 11 دقيقة في المباريات بكأس العالم حتى الآن.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

دينيز أونداف دينيز أونداف - ألمانيا كأس العالم كوت ديفوار
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